Для работы и посещения заведений на «желтом» уровне жителям Сумщины достаточно получить хотя бы одну прививку Об этом заявил во время брифинга глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы «желтый» внутренний COVID-сертификат или временно справку 063-О, выданную врачом, который проводил прививку. При этом сейчас на Сумщине красный уровень эпидопасности.

«Срок действия «желтого» сертификата – 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. Напомним, что минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

«Двигаемся к желтой зоне, верим в лучшее, но пока остаемся в красной зоне, напоминаю о запретах красной зоны», – подчеркнул Дмитрий ЖИВИЦКИЙ.

Запрещается:

Работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,

Работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.

Работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

Работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

Проведение массовых мероприятий;

Работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Указанные ограничения не действуют в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мер) полностью иммунизированы и имеют зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

Кстати, на красном уровне эпидопасности желтый COVID-сертификат (свидетельствует о наличии одной дозы) не действует для работы и посещения общественных заведений.