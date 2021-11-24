Для работы и посещения заведений на «желтом» уровне жителям Сумщины достаточно получить хотя бы одну прививку

По его словам, для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы «желтый» внутренний COVID-сертификат или временно справку 063-О, выданную врачом, который проводил прививку. При этом сейчас на Сумщине красный уровень эпидопасности.
«Срок действия «желтого» сертификата – 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. Напомним, что минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.
«Двигаемся к желтой зоне, верим в лучшее, но пока остаемся в красной зоне, напоминаю о запретах красной зоны», – подчеркнул Дмитрий ЖИВИЦКИЙ.
Запрещается:
Работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
Работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.
Работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
Работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
Проведение массовых мероприятий;
Работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
Указанные ограничения не действуют в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мер) полностью иммунизированы и имеют зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.
Кстати, на красном уровне эпидопасности желтый COVID-сертификат (свидетельствует о наличии одной дозы) не действует для работы и посещения общественных заведений.