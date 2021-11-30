В Сумах произошла авария на Линейной Вчера, около 15 часов 30 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Линейной.

На месте происшествия инспекторы установили, что 39-летний водитель транспортного средства Ford Transit, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с транспортным средством Volkswagen Touareg, водитель которого двигался по главной дороге.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Ford админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.