В Сумах произошла авария на перекрестке

На месте происшествия инспекторы установили, что 41-летний водитель транспортного средства Citroen C1, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении транспортному средству Opel, водитель которого двигался во встречном направлении.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на руководителя Citroen админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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