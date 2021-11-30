В Сумах произошла авария на перекрестке Вчера, около 15 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Ремесленной.

На месте происшествия инспекторы установили, что 41-летний водитель транспортного средства Citroen C1, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении транспортному средству Opel, водитель которого двигался во встречном направлении.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на руководителя Citroen админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.