В Сумах произошло ДТП на Троицкой Вчера, около 14.20, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Троицкой.

На месте происшествия инспекторы установили, что 33-летний водитель транспортного средства ВАЗ 21099, выезжая с парковки, не предпочел в движении и допустил столкновение с транспортным средством Ford Focus.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя ВАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.