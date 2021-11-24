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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:35418

В Сумах произошло ДТП на Троицкой

Вчера, около 14.20, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Троицкой.

На месте происшествия инспекторы установили, что 33-летний водитель транспортного средства ВАЗ 21099, выезжая с парковки, не предпочел в движении и допустил столкновение с транспортным средством Ford Focus.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя ВАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Право Дтп
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