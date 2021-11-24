В Сумах произошло ДТП на Троицкой

На месте происшествия инспекторы установили, что 33-летний водитель транспортного средства ВАЗ 21099, выезжая с парковки, не предпочел в движении и допустил столкновение с транспортным средством Ford Focus.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя ВАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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