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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах произошло ДТП с летальным исходом (видео)

Событие произошло 29 ноября, около 17 часов 20 минут.

На линию 102 поступило сообщение о ДТП на улице Героев Крут. Прибыв на место происшествия, экипаж патрульной полиции огородил место происшествия и, по предварительным данным, выяснил, что 77-летняя женщина попала под колеса автомобиля ГАЗ, пересекая проезжую часть в неустановленном для этого месте, за пределами пешеходного перехода.

От полученных телесных повреждений сумчанка погибла на месте происшествия.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции. В настоящее время продолжаются следственные действия, выясняются все обстоятельства ДТП.

Право Смертельное ДТП
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