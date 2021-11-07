В Сумах произошло ДТП с летальным исходом (видео)

На линию 102 поступило сообщение о ДТП на улице Героев Крут. Прибыв на место происшествия, экипаж патрульной полиции огородил место происшествия и, по предварительным данным, выяснил, что 77-летняя женщина попала под колеса автомобиля ГАЗ, пересекая проезжую часть в неустановленном для этого месте, за пределами пешеходного перехода.
От полученных телесных повреждений сумчанка погибла на месте происшествия.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции. В настоящее время продолжаются следственные действия, выясняются все обстоятельства ДТП.
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