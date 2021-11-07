В Сумах произошло ДТП с летальным исходом (видео) Событие произошло 29 ноября, около 17 часов 20 минут.

На линию 102 поступило сообщение о ДТП на улице Героев Крут. Прибыв на место происшествия, экипаж патрульной полиции огородил место происшествия и, по предварительным данным, выяснил, что 77-летняя женщина попала под колеса автомобиля ГАЗ, пересекая проезжую часть в неустановленном для этого месте, за пределами пешеходного перехода.

От полученных телесных повреждений сумчанка погибла на месте происшествия.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции. В настоящее время продолжаются следственные действия, выясняются все обстоятельства ДТП.