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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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До 31 січня приймаються проєктні заявки на грантову програму «Культурна спадщина»

Громади Сумщини мають можливість подавати свої заявки на конкурс з 19 листопада 2021 року до 31 січня 2022 року.

У рамках конкурсної програми «Культурна спадщина» на 2022 рік пропонуються наступні ЛОТи:

ЛОТ 1. Диджиталізація;

ЛОТ 2. Кроссекторальні проекти зі збереження культурної спадщини;

ЛОТ 3. Музейна столиця України 2023.

Бюджет програми на 2022 рік – 60 млн грн.

Цілі програми «Культурна спадщина»:

  • підтримка проектів, що передбачають використання нових підходів та нових технологій (із залученням технологій VR, доповненої реальності, 3D моделювання, 360°, мультимедійна голограма тощо);
  • дослідження культурної спадщини та популяризація її серед широкої аудиторії, в тому числі шляхом створення цифрових платформ та продуктів; 
  • стимулювання розвитку секторів культури і креативних індустрій через впровадження інновацій та інтеграції нового досвіду, зокрема, шляхом впровадження нових в Україні, але апробованих у світовій практиці підходів;
  • збільшення кількості споживачів культурного продукту шляхом використання  нових форм та підходів;  
  • стимулювання розвитку кроссекторальних партнерств та підтримка конкурентоспроможних проектів, потенційно привабливих для залучення недержавних інвестицій та здатних до сталого розвитку;
  • популяризація українського культурного продукту як в Україні, так і за її межами.

Програма «Культурна спадщина» відповідає наступним пріоритетним напрямам діяльності Українського Культурного Фонду: 

  • Сприяння збереженню, захисту та популяризації культурної спадщини, культурних цінностей та національної пам’яті українського народу задля зміцнення сучасної української ідентичності, формування спільних цінностей громадянського суспільства.
  • Підтримка розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України, а також поза її межами.
  • Сприяння впровадженню сучасних цифрових технологій, розробці інноваційного культурного продукту, кроссекторальних та міжрегіональних проектів для розкриття творчого потенціалу, ефективної творчої та економічної діяльності у сфері культури та креативних індустрій.
  • Сприяння дотриманню культурних прав, безбар’єрного доступу до споживання і створення культурного продукту, забезпеченню рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян та спільнот.
  • Підтримка проектів міжнародної співпраці та просування українського культурного продукту за кордоном, посилення зв’язків з міжнародним культурним середовищем для створення позитивного іміджу України.

Подача проектної заявки на конкурс: 19.11.2021 – 31.01.2022 (до 18.00 за київським часом)

Конкурсний відбір: 01.02.2022 – 17.05.2022

Реалізація проектів включно з поданням звітності: з дати підписання Договору про надання гранту Фондом, але не раніше 30 квітня, до 31.10.2022

Контактиprograma.cuh@ucf.in.ua

 
Общество
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