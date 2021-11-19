До 31 січня приймаються проєктні заявки на грантову програму «Культурна спадщина» Громади Сумщини мають можливість подавати свої заявки на конкурс з 19 листопада 2021 року до 31 січня 2022 року.

У рамках конкурсної програми «Культурна спадщина» на 2022 рік пропонуються наступні ЛОТи: ЛОТ 1. Диджиталізація; ЛОТ 2. Кроссекторальні проекти зі збереження культурної спадщини; ЛОТ 3. Музейна столиця України 2023. Бюджет програми на 2022 рік – 60 млн грн. Цілі програми «Культурна спадщина»: підтримка проектів, що передбачають використання нових підходів та нових технологій (із залученням технологій VR, доповненої реальності, 3D моделювання, 360°, мультимедійна голограма тощо);

дослідження культурної спадщини та популяризація її серед широкої аудиторії, в тому числі шляхом створення цифрових платформ та продуктів;

стимулювання розвитку секторів культури і креативних індустрій через впровадження інновацій та інтеграції нового досвіду, зокрема, шляхом впровадження нових в Україні, але апробованих у світовій практиці підходів;

збільшення кількості споживачів культурного продукту шляхом використання нових форм та підходів;

стимулювання розвитку кроссекторальних партнерств та підтримка конкурентоспроможних проектів, потенційно привабливих для залучення недержавних інвестицій та здатних до сталого розвитку;

популяризація українського культурного продукту як в Україні, так і за її межами. Програма «Культурна спадщина» відповідає наступним пріоритетним напрямам діяльності Українського Культурного Фонду: Сприяння збереженню, захисту та популяризації культурної спадщини, культурних цінностей та національної пам’яті українського народу задля зміцнення сучасної української ідентичності, формування спільних цінностей громадянського суспільства.

Підтримка розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України, а також поза її межами.

Сприяння впровадженню сучасних цифрових технологій, розробці інноваційного культурного продукту, кроссекторальних та міжрегіональних проектів для розкриття творчого потенціалу, ефективної творчої та економічної діяльності у сфері культури та креативних індустрій.

Сприяння дотриманню культурних прав, безбар’єрного доступу до споживання і створення культурного продукту, забезпеченню рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян та спільнот.

Підтримка проектів міжнародної співпраці та просування українського культурного продукту за кордоном, посилення зв’язків з міжнародним культурним середовищем для створення позитивного іміджу України. Подача проектної заявки на конкурс: 19.11.2021 – 31.01.2022 (до 18.00 за київським часом) Конкурсний відбір: 01.02.2022 – 17.05.2022 Реалізація проектів включно з поданням звітності: з дати підписання Договору про надання гранту Фондом, але не раніше 30 квітня, до 31.10.2022 Контакти: programa.cuh@ucf.in.ua