В Белополье пожарные спасли от уничтожения жилой дом Сегодня, 30 ноября, в 5:05 на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании летней кухни и сарая под одной крышей по ул. Южная в г. Белополье.

О пожаре сообщил владелец, увидевший дым и пламя из-под кровли сооружения. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачено перекрытие на площади до 25 кв. м, кровлю на площади до 30 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на сооружение и жилой дом, расположенные рядом. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 5:28 возгорание локализовали, а в 6:02 – потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.