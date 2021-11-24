В Белополье пожарные спасли от уничтожения жилой дом

О пожаре сообщил владелец, увидевший дым и пламя из-под кровли сооружения. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачено перекрытие на площади до 25 кв. м, кровлю на площади до 30 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на сооружение и жилой дом, расположенные рядом. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 5:28 возгорание локализовали, а в 6:02 – потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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