Полицейские из Шостки попали в ДТП

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал местный журналист Вячеслав Павленко. По его словам, из собственных источников установлено, что служебная полицейская «Нива» направлялась по вызову о краже имущества из домохозяйства жительницы Шостки, проживающей в Садовом микрорайоне. В салоне служебного автомобиля находились трое полицейских, среди которых была одна женщина.
Во время движения по ул.Свободы вблизи городской типографии и последующем развороте, служебную «Ниву» «догнал» микроавтобус «Фольксваген» и ударил «Ниву» в ее левую сторону.
В результате ДТП сотрудники полиции, находившиеся в служебном автомобиле, получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Как сообщила Татьяна Меняйло, спикер Шосткинского районного управления полиции, в результате ДТП сотрудники полиции, находившиеся в служебном автомобиле, получили телесные повреждения разной степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное производство, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства.
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