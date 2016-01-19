В Сумах за сутки выпало больше всего осадков в области В результате перемещения активного южного циклона днем 29 и ночью 30 ноября в Сумской области наблюдались значительные осадки.

Их количество в северной половине области составило 14-16 мм, в южной – 18-21 мм. Больше всего – в Сумах – 21 мм. Меньше всего – в Ямполе – 14 мм.