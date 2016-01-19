В Сумах за сутки выпало больше всего осадков в области

Их количество в северной половине области составило 14-16 мм, в южной – 18-21 мм. Больше всего – в Сумах – 21 мм. Меньше всего – в Ямполе – 14 мм.
17-19 сентября на территории Сумской области под влиянием активного циклона наблюдались осадки в виде дождя, в отдельные дни значительные....
Представитель гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что в Украине климат постепенно меняется и становится все теплее....
Такое мнение высказала климатолог Украинского гидрометеорологического института НАН....
1-2 декабря на Сумщине в разных районах выпало от 31 до 43 мм осадков....
В течение 18 января продолжалось дальнейшее перемещение циклона с территории южных областей на север на территории Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской,...