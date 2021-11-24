Ночью в Сумах сбили 21-летнюю девушку

Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan допустил наезд на 21-летнюю девушку-пешехода, в результате чего получила телесные повреждения.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины этого события.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", сообщает полиция Сумщины.
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