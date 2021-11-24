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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:55673

Ночью в Сумах сбили 21-летнюю девушку

ДТП произошло 29 ноября, около 23.15, на улице Харьковской.

Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan допустил наезд на 21-летнюю девушку-пешехода, в результате чего получила телесные повреждения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины этого события.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", сообщает полиция Сумщины.

Право Дтп
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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