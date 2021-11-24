Ночью в Сумах сбили 21-летнюю девушку ДТП произошло 29 ноября, около 23.15, на улице Харьковской.

Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan допустил наезд на 21-летнюю девушку-пешехода, в результате чего получила телесные повреждения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины этого события.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", сообщает полиция Сумщины.