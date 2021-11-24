На Сумщине из-за ветра обесточены 13 населенных пунктов

Об этом рассказала представитель АО "Сумыоблэнерго" Елена Закревская, пишет Суспільне.
«Это, в частности, населенные пункты в Сумском районе и частично город Сумы (район Барановки). Аварийно отключены 5 воздушных линий электропередач 6-10 кВ и 51 трансформаторная подстанция», - сказала она.
Причиной обесточивания стали шквальные порывы ветра и, как следствие, обрыв проводов при падении деревьев и веток. К ликвидации последствий непогоды задействованы бригады облэнерго, добавила Закревская.
По информации спикера управления ГСЧС в Сумской области Олега Стрилки, ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий, когда людям понадобилась помощь спасателей, не возникало.
Накануне в Сумском гидрометцентре предупреждали, что 30 ноября в Сумской области ожидаются порывы юго-западного ветра 17-22 м/с.
Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 30 ноября....
Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 29 ноября....
Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 28 ноября....
Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 29 ноября....
Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 28 ноября....