На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 307 человек COVID-19 подтвердили у 307 человек (Конотопский р-н – 96, Ахтырский р-н – 20, Роменский р-н – 74, Сумской р-н – 95, Шосткинский р-н – 22).

По состоянию на 30 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 124 889 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2566 летальных исходов, за минувшие сутки – 30 (Конотопский р-н – 4, Ахтырский р-н – 4, Роменский р-н – 8, Сумской р-н – 8, Шосткинский р-н – 6).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 112 232 человек, из них за минувшие сутки – 1227 (Конотопский р-н – 89, Ахтырский р-н – 350, Роменский р-н – 109, Сумской р-н – 391, Шосткинский р -н – 288).