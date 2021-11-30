На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 307 человек

По состоянию на 30 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 124 889 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2566 летальных исходов, за минувшие сутки – 30 (Конотопский р-н – 4, Ахтырский р-н – 4, Роменский р-н – 8, Сумской р-н – 8, Шосткинский р-н – 6).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 112 232 человек, из них за минувшие сутки – 1227 (Конотопский р-н – 89, Ахтырский р-н – 350, Роменский р-н – 109, Сумской р-н – 391, Шосткинский р -н – 288).
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