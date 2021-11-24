Врач рассказала о симптомах нового штамма «Омикрон» и кто им чаще заражается Вирулентность «Омикрона» до сих пор была неизвестна.

Новый штамм COVID-19 отличается легким течением болезни. Большинство инфицированных вирусом "Омикрон" - молодые люди.

Об этом заявила глава Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзее. В своем интервью для AFP она рассказала, что за последние 10 дней у более чем 30 пациентов, больных COVID-19, не было ярко выраженных симптомов. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Главная причина, которая привела их к врачу - это сильная усталость. Кроме этого, среди них большую часть преобладали молодые люди, в частности мужчины до 40 лет. Помимо усталости у некоторых пациентов наблюдались легкие мышечные боли, першение в горле и сухой кашель.

Только некоторые люди жаловались на повышенную температуру тела. Врач отметил, что все эти симптомы "очень легкие" по сравнению с предыдущими штаммами.

Глава добавила, что вирулентность "Омикрона" до сих пор была неизвестна. И ей жаль, что из-за этого он себя разрекламировал как опасный вид вируса.

На сегодняшний день ученые изучают влияние нового вируса на человеческий организм. Они считают, что из-за большого количества мутаций он стает заразным и устойчивым к иммунитету. Кроме этого, его способность избегание иммунитета вследствие вакцинации пока не известно.

"Мы не говорим, что серьезных болезней не будет. Но сейчас даже у невакцинированных пациентов, которых мы наблюдали, наблюдаются легкие симптомы. Я абсолютно уверена, что у многих людей в Европе уже есть этот вирус",– добавила Кутзее.