В Украину «Омикрон» пока не пробрался

По его словам, в Украине действует система направления на секвенирование образцов из кластеров – районов, где наблюдаются значительные всплески заболеваемости, от вернувшихся из-за границы людей, а также от лиц, имеющих атипичное течение COVID-19. Это позволяет целесообразно использовать имеющиеся лабораторные мощности для обнаружения новых штаммов коронавируса.
Также он отметил, что с сентября в Украине в соответствии с рекомендациями ВОЗ было введено геномное наблюдение за циркулирующими в стране штаммами коронавируса, которое позволяет полностью расшифровать геном любого патогена.
По словам Ляшко, появление новых опасных штаммов является следствием неравномерности распределения вакцин, а также низким уровнем вакцинации населения.
«Основная масса новых штаммов появляется в странах с низким уровнем дохода и низким охватом вакцинацией», - отметил Ляшко.
Напомним, что в Украине из-за «Омикрона» ввели обязательную самоизоляцию для лиц, которые провели прибыли из некоторых стран Африки.
Вирулентность «Омикрона» до сих пор была неизвестна....
С 1 декабря Польша вводит обязательную 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, то есть не входящих в Шенгенскую зону....
Как доложил главный санитарный врач области Владимир Збаражский во время аппаратного совещания в облгосадминистрации, за последнюю неделю по уровню заболеваемости...
COVID-19 подтвердили у 58 человек (Конотопский р-н – 14, Ахтырский р-н – 13, Сумской р-н – 31)....
Статистику предоставила сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....