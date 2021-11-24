В Украину «Омикрон» пока не пробрался Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине действует система направления на секвенирование образцов из кластеров – районов, где наблюдаются значительные всплески заболеваемости, от вернувшихся из-за границы людей, а также от лиц, имеющих атипичное течение COVID-19. Это позволяет целесообразно использовать имеющиеся лабораторные мощности для обнаружения новых штаммов коронавируса.

Также он отметил, что с сентября в Украине в соответствии с рекомендациями ВОЗ было введено геномное наблюдение за циркулирующими в стране штаммами коронавируса, которое позволяет полностью расшифровать геном любого патогена.

По словам Ляшко, появление новых опасных штаммов является следствием неравномерности распределения вакцин, а также низким уровнем вакцинации населения.

«Основная масса новых штаммов появляется в странах с низким уровнем дохода и низким охватом вакцинацией», - отметил Ляшко.

Напомним, что в Украине из-за «Омикрона» ввели обязательную самоизоляцию для лиц, которые провели прибыли из некоторых стран Африки.