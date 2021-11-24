На Сумщине накрыли нелегальную товарную биржу, торговавшую лесом В начале октября 2021 года в Департамент стратегических расследований Национальной полиции обратилась Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по незаконной деятельности отдельных товарных бирж.

Вопреки установленным законодательством нормам они осуществляли профессиональную деятельность по организации торговли продукцией без получения лицензии.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции установили более 10 товарных бирж в разных областях страны, работавших незаконно. Следовательно, и незаконно проводили на своих площадках торги по лесопродукции. Все полученные средства от проведения операций шли исключительно в «карман» владельцам.

На основании постановлений суда полицейские провели санкционированные обыски в офисах товарных бирж на территории Винницкой, Сумской, Волынской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областях и Киеве. Изъяли хозяйственную документацию, печати, черновые записи, деньги, а также наложены аресты на счета товарных бирж.

Уголовное производство открыто по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, процессуальное руководство осуществляется прокурорами Офиса Генерального прокурора.

Досудебное расследование продолжается, сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.