В сельской школе на Сумщине 13-летний хулиган чуть не задушил 10-летнего ученика? О страшном ЧП журналистам сообщила мать 10-летнего мальчика, ставшего жертвой издевательств юных односельчан.

есмотря на то, что населенный пункт, о котором идет речь, маленький, и в школе учится чуть более десяти детей, педагоги не справляются даже с ними. Со слов женщины, ее сына чуть не задушил 13-летний местный хулиган, уверенный в своей безнаказанности. За этим занятием его застала девочка, на год моложе по возрасту. Она стала кричать и звать на помощь. О ЧП тут же узнало все село, однако виновник якобы заявил: "Я бы его задушил, и мне бы за это ничего не было!" Пострадавшего мальчика родители отвезли в глуховскую больницу, он нуждался в медицинской помощи и дальнейшем лечении. Ведутся следственные действия, пишет Ваш шанс.