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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:33475

Сумская полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на Героев Крут

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход погибла на месте происшествия.

Событие произошло сегодня, около 17 часов 15 минут, по улице Героев Крут в Сумах.

По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля ГАЗ-3302 совершил наезд на 77-летнюю женщину-пешехода. От полученных повреждений она погибла на месте происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Полицейские устанавливают происшествия и причины ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
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