Сумская полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на Героев Крут

Событие произошло сегодня, около 17 часов 15 минут, по улице Героев Крут в Сумах.
По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля ГАЗ-3302 совершил наезд на 77-летнюю женщину-пешехода. От полученных повреждений она погибла на месте происшествия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Полицейские устанавливают происшествия и причины ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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