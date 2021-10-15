Сумская полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на Героев Крут В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход погибла на месте происшествия.

Событие произошло сегодня, около 17 часов 15 минут, по улице Героев Крут в Сумах.

По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля ГАЗ-3302 совершил наезд на 77-летнюю женщину-пешехода. От полученных повреждений она погибла на месте происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Полицейские устанавливают происшествия и причины ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.