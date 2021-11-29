В Сумах сбили насмерть женщину Авария произошла сегодня, 29 ноября, на ул. Героев Крут.

В Сумах по улице Героев Крут, 36 около 17.15 сбили человека. На место аварии прибыла скорая помощь, пишет Суспільне.

Представитель патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб сообщил, что автомобиль «ГАЗель» сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.