Пропавшую полтора месяца назад сумчанку нашли мертвой Об этом сообщили на странице поисково-спасательного отряда «Милена» в Фейсбуке.

Речь идет о 64-летней сумчанке Татьяне Сергеевой, которая 12 октября около 22:30 пропала без вести. Теперь ее тело найдено.