У Сумах презентували фільм «Зв’язок поколінь (Сумщина). Слобожанщина: земля сіверян». Фільм знято за фінансової підтримки Міністерства молоді та спорту України в рамках проекту «Зв’язок поколінь» громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО».

Проект Зв’язок поколінь» складається з циклу фільмів про героїв українсько-російської війни, їх рідні міста і села. «Зв’язок поколінь (Сумщина). СЛОБОЖАНЩИНА: ЗЕМЛЯ СІВЕРЯН» – четвертий фільм з циклу документального відеопроекту «Зв’язок поколінь».

Фільм заснований на реальних спогадах сучасних героїв, які пройшли тернистими шляхами Майдану, горнило війни, втратили найдорожчих людей, але не здалися. Тому що кожен із них є нащадком воїнів-козаків, героєм, патріотом.

Коли сучасного воїна запитують: «За що ти воюєш?» Найпоширеніша відповідь: «За рідну землю». А що значить рідна земля? Чому наш благословенний край з покоління в покоління народжує героїв? Відповідям на ці питання присвячується фільм.