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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:33143

На Сумщине 20% проверенных школ нарушают карантинные требования

Об этом сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко.

«Приоритетным направлением контроля на прошлой неделе были учебные заведения. Всего проверено 75 школ и 6 заведений дошкольного образования. Нарушения выявлены в каждой 5 школе, то есть в 20% проверенных учебных заведениях, – рассказал Виталий Моисеенко во время аппаратного совещания в облгосадминистрации. – Самый высокий уровень несоблюдения противоэпидемических требований в школах Бурынской, Роменской, Путивльской, Ямпольской, Конотопской и Сумской городских громад. 14 руководителям учебных заведений по результатам мер по контролю предоставлены предписания, 6 – привлечены к административной ответственности в виде штрафа».

Всего, по словам Виталия Моисеенко, в области проверено 703 субъекта хозяйствования. Нарушения выявили у 23,3% проверенных субъектов. То есть, факты несоблюдения карантинных требований наблюдаются почти в каждой четвертой проверке.

Начальник главного управления Нацполиции в Сумской области Сергей Чиж рассказал, что на прошлой неделе на территории области составлено 56 админпротоколов, вынесено 233 постановления по ч.2 ст. 44-3 Кодекса Украины об админправонарушениях.

Протоколы составили на 20 субъектов хозяйствования, проводивших свою деятельность в области торговли, 17 пассажиров общественного транспорта, 6 перевозчиков, 9 заведений общепита, 4 работника рынков. Также было закончено одно уголовное производство и направлено в суд по обвинительному акту за использование поддельного COVID-сертификата.

Общество
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