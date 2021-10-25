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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумський прикордонний загін оголошує конкурс на кращий ескіз пам’ятної відзнаки «30 років на варті кордону»

20 жовтня 2022 року виповнюється 30-а річниця з дня створення Сумського прикордонного загону.

З метою популяризації прикордонної служби, підвищення авторитету та престижу Державної прикордонної служби України, а також заохочення персоналу загону та ветеранів-прикордонників з нагоди відзначення 30-ї річниці створення військової частини, Сумський прикордонний загін в період з 1 грудня 2021 року до 25 лютого 2022 року організовує проведення конкурсу на кращий ескіз пам’ятної відзнаки Сумського прикордонного загону «30 років на варті кордону». 

У конкурсі можуть брати участь усі охочі.

Вимоги до ескізу:

- відповідність принципам фалеристики та геральдики;

- оригінальність;

- знак пам’ятної відзнаки не повинен відтворювати існуючі державні, відомчі, органів місцевого самоврядування, громадські, церковні та інші нагороди;

- повинен передбачати кріплення для його носіння на грудях;

- ширина знаку пам’ятної відзнаки в натуральну величину не може перевищувати 45 міліметрів;

- знак пам’ятної відзнаки не повинен містити дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, а також їх імітації.

Комісія не розглядає ескізи, що:

- подані після закінчення встановленого строку;

- не відповідають умовам конкурсу.

Ескізи з позначкою «На конкурс ескізів» можна надсилати до 25 лютого 2022 року включно на:

- електронну адресу – sumi_zagin@dpsu.gov.ua;

- поштову адресу – а/с 103, м. Суми, 40030.

Переможців обиратиме створена Комісія, яку очолюватиме начальник прикордонного загону.

Комісія визначить переможців конкурсу, обравши три найкращі ескізи.

Ескіз, що посяде перше місце, буде використано при виготовлені пам’ятної відзнаки Сумського прикордонного загону «30 років на варті кордону».  

Учасники конкурсу, що займуть перше, друге і третє місце, будуть заохочені.

За інформацією з питань проведення конкурсу звертатися до пресслужби прикордонного загону за телефоном: (097) 309-14-14.

Общество Конкурс Пограничники
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