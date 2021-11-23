На Сумщине суд накинул убийце 4 года за решёткой Сумская областная прокуратура добилась более сурового наказания для жестокого убийцы, который пытался избежать наказания за преступления.

Решением Сумского апелляционного суда 26 ноября отменен приговор суда первой инстанции, обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве товарища и приговорен к 12 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Прокуроры в суде доказали, что 28 декабря 2018 года в пгт Шалыгино Глуховского района 51-летний мужчина пришел в гости к своему товарищу. Мужчины устроили застолье, во время которого между ними возник словесный конфликт из-за малозначительного повода. В качестве последнего аргумента гость схватил со стола нож и ударил хозяина несколько раз в шею. От полученных ранений 60-летний потерпевший скончался на месте.

Чтобы избежать наказания за совершенное, мужчина позвонил в скорую медицинскую помощь и сообщил, что зашел в гости к знакомому и обнаружил того мертвым. Однако уже через несколько часов под давлением беспрекословных доказательств признался в содеянном. Впоследствии он несколько раз менял свои показания. Несмотря на то, что обвиняемый вину свою не признал, в совершенном не раскаялся, суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Прокуратура не согласилась с таким решением суда и обжаловала его в апелляционной инстанции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.