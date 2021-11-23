На Сумщине суд накинул убийце 4 года за решёткой

Решением Сумского апелляционного суда 26 ноября отменен приговор суда первой инстанции, обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве товарища и приговорен к 12 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Прокуроры в суде доказали, что 28 декабря 2018 года в пгт Шалыгино Глуховского района 51-летний мужчина пришел в гости к своему товарищу. Мужчины устроили застолье, во время которого между ними возник словесный конфликт из-за малозначительного повода. В качестве последнего аргумента гость схватил со стола нож и ударил хозяина несколько раз в шею. От полученных ранений 60-летний потерпевший скончался на месте.
Чтобы избежать наказания за совершенное, мужчина позвонил в скорую медицинскую помощь и сообщил, что зашел в гости к знакомому и обнаружил того мертвым. Однако уже через несколько часов под давлением беспрекословных доказательств признался в содеянном. Впоследствии он несколько раз менял свои показания. Несмотря на то, что обвиняемый вину свою не признал, в совершенном не раскаялся, суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Прокуратура не согласилась с таким решением суда и обжаловала его в апелляционной инстанции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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