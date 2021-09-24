Сумские таможенники изъяли у молдованина контрабандные айфоны

При устном опросе гражданин сообщил, что перевозит только личные вещи. Но при проведении углубленного таможенного досмотра, было обнаружено: 31 iPhone разных моделей и 3 смартфона Samsung. Телефоны были тщательно скрыты от таможенного контроля.
По этому факту работники таможенного поста составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 (перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля).
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