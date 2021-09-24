Сумские таможенники изъяли у молдованина контрабандные айфоны 28 ноября на таможенный пост «Бачевск» из России прибыл микроавтобус «Мерседес» под управлением гражданина Молдовы.

При устном опросе гражданин сообщил, что перевозит только личные вещи. Но при проведении углубленного таможенного досмотра, было обнаружено: 31 iPhone разных моделей и 3 смартфона Samsung. Телефоны были тщательно скрыты от таможенного контроля.

По этому факту работники таможенного поста составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 (перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля).