«Альянс» вышел на третье место в Первой лиге

Единственный представитель Сумщины в первой лиге играл на выезде против «Краматорска». Наши забили по голу в каждом из таймов - Станислав Шарай (45-я минута) и Николай Агапов (81) – и выиграли 0:2.
С 33 очками «Альянс» потеснил киевскую «Оболонь» с третьего места. У «пивоваров» столько же очков, но у наших есть победа в личных встречах. Свой матч киевляне проведут сегодня вечером против лидера «Металлиста», у которого 50 очков.
Сегодня, 29 ноября, завершается 20-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге....
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ФК «Виктория» из пгт Николаевка Сумского района сыграет матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Завтрашний матч «Тростянец» – «Металлург» перенесен на 2022 год....
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