«Альянс» вышел на третье место в Первой лиге Сегодня, 29 ноября, липоводолинский «Альянс» провел последний матч осенней части сезона.

Единственный представитель Сумщины в первой лиге играл на выезде против «Краматорска». Наши забили по голу в каждом из таймов - Станислав Шарай (45-я минута) и Николай Агапов (81) – и выиграли 0:2.

С 33 очками «Альянс» потеснил киевскую «Оболонь» с третьего места. У «пивоваров» столько же очков, но у наших есть победа в личных встречах. Свой матч киевляне проведут сегодня вечером против лидера «Металлиста», у которого 50 очков.