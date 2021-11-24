Сумщина в ТОП-5 областей в рейтинге вакцинации В области привито 44,4% взрослого населения, сообщили на аппаратном совещании при главе облгосадминистрации.

Вакцинировалось 391 882 человека, что составляет 44,4% взрослого населения. Полный цикл вакцинации прошли 315015 человек или 36,5%.

По словам начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Сергея Бутенко, лучше всего провакцинированы жители Сумской, Бездрицкой, Поповской, Хмелевской громад. Самые низкие показатели – в Эсманской и Ворожбянской громадах.

За последнюю неделю прививалось 48 476 человек, в том числе на выходных – 4475. Показатели несколько снизились в течение недели, а особенно на выходных. Низкий процент вакцинирования наблюдается в Лебединской – 48%, Свеской – 42,5%, Шалыгинской – 41% и Комышанской громадах–14,3% от запланированного.

Однако есть громады, обеспечивающие необходимый уровень вакцинации населения. Так, Ямпольская громада справилась на 122%, Бочечковская на 120%, Поповская на 116%, Дубовязовская на 102%. Такие темпы позволили Сумщине сохранить 5-ю позицию в общегосударственном рейтинге вакцинации.