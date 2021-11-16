На Сумщине таксисту-наркодилеру дали 4 года К 4 годам лишения свободы приговорен мужчина за сбыт амфетамина.

Глуховским отделом Шосткинской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 30-летнего мужчины, занимавшегося незаконным оборотом психотропных веществ.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый, подрабатывая таксистом, не только довозил пассажиров до места назначения, но и снабжал их запрещенными веществами. В частности, задокументирован факт продажи наркозависимому лицу 3 свертков с психотропным веществом амфетамин. В то же время мужчина добровольно выдал правоохранителям 15 свертков с психотропным веществом метамфетамин.

В суде мужчина вину свою отрицал, объяснил, что доставил покупателю только пачку сигарет, а о том, что в ней амфетамин, он не знал. Что касается выданных свертков, то это была провокация преступления.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 307 (незаконный сбыт психотропных веществ), ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение психотропных веществ без цели сбыта) УК Украины и приговорено к 4 годам лишения свободы.

Досудебное расследование проведено следователями отдела полиции №1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.