Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:49428

В Сумах госпитализировали 46 детей с ОРВИ

Об этом сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано уменьшение случаев заболевания на 7% по сравнению с предыдущей неделей. Всего заболели 1716 человек. Среди заболевших 47% это дети до 18 лет. Интенсивный показать заболеваемости – 649,5 на 100 тыс. населения, что чуть ниже круглогодичного порогового уровня – 665,3. Госпитализированы на прошлой неделе 246 жителей города, в том числе 46 ребенка. Это 14,3% от всех заболевших.

Общество ОРВИ
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах госпитализировали 42 ребенка с ОРВИ
22.11.2021 17:11

В Сумах госпитализировали 42 ребенка с ОРВИ

Об этом сегодня, 22 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

В Сумах госпитализировали 44 ребенка с ОРВИ
15.11.2021 09:06

В Сумах госпитализировали 44 ребенка с ОРВИ

Об этом сегодня, 15 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

В Сумах эпидпорог по ОРВИ превышен в 2 раза
11.10.2021 10:08

В Сумах эпидпорог по ОРВИ превышен в 2 раза

Об этом сегодня, 11 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

В Сумах госпитализировано с ОРВИ 223 человека
04.10.2021 10:33

В Сумах госпитализировано с ОРВИ 223 человека

Об этом сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

В Сумах превышен эпидпорог по ОРВИ
27.09.2021 10:39

В Сумах превышен эпидпорог по ОРВИ

Об этом сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили всего у 58 человек
Сегодня 09:06
Сумские таможенники изъяли у молдованина контрабандные айфоны
Сегодня 16:01
«Альянс» вышел на третье место в Первой лиге
Сегодня 15:26
По-прежнему «красная»: Сумщина спустилась с 8-го на 13-е место по заболеваемости COVID-19
Сегодня 15:12
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание дачного дома (видео)
Сегодня 15:00
Роменские футзалисты вышли на второе место
Сегодня 14:38
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 14:00
Кролевецкие полицейские задержали нелегальных лесорубов (видео)
Сегодня 13:41
Сумчане отличились на чемпионате Украины по каратэ
Сегодня 13:18
В Сумах госпитализировали 46 детей с ОРВИ
Сегодня 12:49
Сумские бойцы отличились в Харькове
Сегодня 12:15
На Сумщине таксисту-наркодилеру дали 4 года
Сегодня 12:05
view counter
view counter

Статьи

Советы по выбору и основные виды детской одежды
Вчера 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка»®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
25.11.2021 13:33
НАШ КРАЙ: Розвиток інфраструктури сільських територій – основа розвитку громади
25.11.2021 13:27
На Сумской онкодиспансер нужно 400 млн грн
25.11.2021 09:21
Громадам Сумщини самим потрібно вирішувати подальшу долю навчання школярів
24.11.2021 17:31
Бесплатная доставка вкусных бургеров в городе Киев - обзор заведений
24.11.2021 14:13
Лайфхаки как всегда выбирать вкусную лапшу вок в Мелитополе
24.11.2021 13:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.