В Сумах госпитализировали 46 детей с ОРВИ Об этом сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано уменьшение случаев заболевания на 7% по сравнению с предыдущей неделей. Всего заболели 1716 человек. Среди заболевших 47% это дети до 18 лет. Интенсивный показать заболеваемости – 649,5 на 100 тыс. населения, что чуть ниже круглогодичного порогового уровня – 665,3. Госпитализированы на прошлой неделе 246 жителей города, в том числе 46 ребенка. Это 14,3% от всех заболевших.