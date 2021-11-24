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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:38267

Сегодня «Альянс» сыграет последний матч осени (трансляция)

Сегодня, 29 ноября, завершается 20-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

В 13.15 начнется матч между ФК «Краматорск» и липоводолинским «Альянсом».

Накануне матча хозяева с 22 очками в 17 матчах на 12-м месте, гости с 30 очками в 18 матчах на 4-м. В первом круге «Альянс» дома минимально переиграл краматорчан.

Трансляция тут.

Спорт Альянс Липовая Долина Анонс Трансляция Футбол
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