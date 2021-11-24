Сегодня «Альянс» сыграет последний матч осени (трансляция)

В 13.15 начнется матч между ФК «Краматорск» и липоводолинским «Альянсом».
Накануне матча хозяева с 22 очками в 17 матчах на 12-м месте, гости с 30 очками в 18 матчах на 4-м. В первом круге «Альянс» дома минимально переиграл краматорчан.
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