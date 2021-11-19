Сумские хоккеисточки выиграли «серебро» в Беларуси

В соревнованиях приняли участие 2 команды от СДЮШОР «Динамо».
По результатам соревнований:
1 место – ГБУ СШОР «Электросталь»
2 место – «Украиночка» (тренер Елена Свистюр)
3 место – СДЮШОР Минск
4 место – «Ритмик»
5 место – «Сумчаночка» (тренер Наталья Ткач)
6 место – «Спартак»
Лучший вратарь турнира – Екатерина Коваленко (Украиночка)
Бомбардир турнира – София Басанец (Украиночка)
Приз зрительских симпатий – Арина Гуменюк (Украиночка)
Именинница турнира – Ульяна Рак («Сумчаночка»)
Лучший тренер турнира – Наталья Ткач («Сумчаночка»)
Приз зрительских симпатий среди команд получила – «Сумчаночка»
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