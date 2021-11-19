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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские хоккеисточки выиграли «серебро» в Беларуси

25-28 ноября в г. Гродно (Республика Беларусь) проходил международный детский турнир по хоккею на траве в помещениях «Озерные старты» среди девушек 2008-2009 г.р.

В соревнованиях приняли участие 2 команды от СДЮШОР «Динамо».

По результатам соревнований:

1 место – ГБУ СШОР «Электросталь»

2 место – «Украиночка» (тренер Елена Свистюр)

3 место – СДЮШОР Минск

4 место – «Ритмик»

5 место – «Сумчаночка» (тренер Наталья Ткач)

6 место – «Спартак»

Лучший вратарь турнира – Екатерина Коваленко (Украиночка)

Бомбардир турнира – София Басанец (Украиночка)

Приз зрительских симпатий – Арина Гуменюк (Украиночка)

Именинница турнира – Ульяна Рак («Сумчаночка»)

Лучший тренер турнира – Наталья Ткач («Сумчаночка»)

Приз зрительских симпатий среди команд получила – «Сумчаночка»

Спорт Индорхоккей
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