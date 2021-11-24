После выхода школьников в оффлайн в Сумах растет число заболевших COVID-19 детей Статистику предоставила сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, наблюдается незначительный рост: 104 за прошлую неделю, против 87 на предыдущем. Количество госпитализированных детей не увеличивается.

По мнению чиновницы, рост связан с тем, что дети вышли в школы. А те, которые, возможно, не обращались за медицинской помощью, теперь должны иметь подтверждающий документ, почему ребенок находится дома, поэтому теперь обратились к врачам. Это дети. Которые имеют легкое течение заболевания.

Напомним: в Сумах дети пошли в школы несмотря на рекомендации областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС не делать этого.