После выхода школьников в оффлайн в Сумах растет число заболевших COVID-19 детей

По ее словам, наблюдается незначительный рост: 104 за прошлую неделю, против 87 на предыдущем. Количество госпитализированных детей не увеличивается.
По мнению чиновницы, рост связан с тем, что дети вышли в школы. А те, которые, возможно, не обращались за медицинской помощью, теперь должны иметь подтверждающий документ, почему ребенок находится дома, поэтому теперь обратились к врачам. Это дети. Которые имеют легкое течение заболевания.
Напомним: в Сумах дети пошли в школы несмотря на рекомендации областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС не делать этого.
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