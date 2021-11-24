В Сумах количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 25% Статистику предоставила сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за прошлую неделю заболело 819 сумчан, что на 25% меньше, чем неделей ранее. Среди заболевших 104 ребенка и 7 медработников. Зафиксировано на прошлой неделе 42 летальных случая. А неделю выздоровело вдвое больше сумчан, чем заболело – 1991 больной. Среди них 101 ребенок и 13 медработников.

Всего было зарегистрировано 52 519 случаев позитивного ПЦР-исследования среди жителей Сум. Среди них 5,5% - дети. Всего заболело 2863 ребенка, на сегодня 92,9% выздоровело, 203 продолжают лечение. Заболело 1629 медработников, 97,7% выздоровело, 3 продолжают лечение.

Всего зарегистрировано 908 летальных случаев, - 1,7% от заболевших.

На сегодня продолжают болеть 3455 человек, что на 26% меньше, чем неделей ранее.