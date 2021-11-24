Каждый пятый вакцинирован: сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?

По ее словам, в Сумах заняты 66% коек для лечений COVID-19. Лечатся в стационарах 409 пациентов - 390 взрослых и 19 детей. Среди взрослых, которые находится в стационарах, не вакцинированы 80% пациента. Среди тех, кто находится на кислородной поддержке – 87% были не вакцинированы. Среди требующих интенсивной терапии в реанимации – 100% непривиты. На сегодня в городских больницах 6 пациентов на аппаратах ИВЛ, 7 – на СИПАП.
На сегодня в городских больницах 200 коек для взрослых (195 с кислородом) и 116 для детей (100% с кислородом).
В больницах областного подчинения находятся 148 жителей Сум, из них 8 на ИВЛ.
Статистику предоставила сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
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