Каждый пятый вакцинирован: сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах? Статистику предоставила сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах заняты 66% коек для лечений COVID-19. Лечатся в стационарах 409 пациентов - 390 взрослых и 19 детей. Среди взрослых, которые находится в стационарах, не вакцинированы 80% пациента. Среди тех, кто находится на кислородной поддержке – 87% были не вакцинированы. Среди требующих интенсивной терапии в реанимации – 100% непривиты. На сегодня в городских больницах 6 пациентов на аппаратах ИВЛ, 7 – на СИПАП.

На сегодня в городских больницах 200 коек для взрослых (195 с кислородом) и 116 для детей (100% с кислородом).

В больницах областного подчинения находятся 148 жителей Сум, из них 8 на ИВЛ.