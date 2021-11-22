В Сумах вакцинировано от COVID-19 450 детей Статистику предоставила сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за прошлую неделю в Сумах было сделано 14 538 прививок. Всего – 72,5% взрослого населения без учета детей. На сегодня в Сумах вакцинировано 450 детей.