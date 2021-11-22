В Сумах вакцинировано от COVID-19 450 детей

По ее словам, за прошлую неделю в Сумах было сделано 14 538 прививок. Всего – 72,5% взрослого населения без учета детей. На сегодня в Сумах вакцинировано 450 детей.
Статистику предоставила сегодня, 29 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
В Сумах из 14-ти работников образования, отстраненных от работы, потому что не имеют прививки против коронавируса, одна работница подала в...
На выходных, 27 и 28 ноября, в Сумах продолжат работать пункты и центры массовой вакцинации....
Теперь в центрах массовой вакцинации в ТРЦ «Мануфактура», ТРЦ «Киев» и ТЦ «Эпицентр» в Сумах волонтеры будут консультировать жителей Сумщины...
За неделю в Сумах было сделано больше 17 тыс. прививок от COVID-19....