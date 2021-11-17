Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:13160

Сумские баскетболистки проиграли в Бердянске

27-28 ноября прошли матчи 4-го тура чемпионата Украины по баскетболу в женской первой лиге.

Сумские баскетболистки из «СумГПУ – КДЮСШ №1» играли на выезде против «ДЮСШ-Бердянск». Оба раза были сильнее хозяйки площадки: 75:39 (24-13, 20-2, 19-8, 12-16) и 85:42 (25-7, 17-11, 25-12, 18-12).

На счету сумчанок 8 поражений в 8 играх. Они на последнем месте группы 2.

Спорт Баскетбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские баскетболистки проиграли харьковчанкам
22.11.2021 10:00

Сумские баскетболистки проиграли харьковчанкам

20-21 ноября в Сумах прошли игры 3-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди женских команд первой лиги....

Сумские баскетболисты снова сильнее черкасских
20.11.2021 14:14

Сумские баскетболисты снова сильнее черкасских

Сегодня, 20 ноября, в Сумах прошел повторный поединок 5-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге....

Сумские баскетболисты обыграли черкасских
19.11.2021 20:52

Сумские баскетболисты обыграли черкасских

19-20 ноября в Сумах проходят игры 5-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди команд высшей мужской лиги....

Сумские баскетболисты примут черкасских (трансляция)
19.11.2021 08:27

Сумские баскетболисты примут черкасских (трансляция)

Сборная Сумской области – БК «СумГУ» примет 19-20 ноября Сборную Черкасской области – «Черкасские Мавпы-2»....

Сумские баскетболисты сыграют в Кубке с «Днепром»
17.11.2021 17:06

Сумские баскетболисты сыграют в Кубке с «Днепром»

Сегодня, 17 ноября, состоялась жеребьевка 1/8 финала мужского Кубка Украины по баскетболу....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили всего у 58 человек
Сегодня 09:06
На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 286 человек
Вчера 08:51
Сумские баскетболистки проиграли в Бердянске
Сегодня 11:13
Денег нет, но вы держитесь: в Сумах бюджет развития уменьшится в два раза
Сегодня 10:40
Сегодня «Альянс» сыграет последний матч осени (трансляция)
Сегодня 10:38
В Шостке спасатели ликвидировали возгорание на балконе 5-этажного жилого дома
Сегодня 10:05
Сумские флорболисты отыграли второй тур
Сегодня 09:52
Кому в Сумах отключат свет завтра?
Сегодня 09:18
В Шостке прошел традиционный индорхоккейный турнир
Сегодня 08:55
После выхода школьников в оффлайн в Сумах растет число заболевших COVID-19 детей
Сегодня 08:53
В Сумах количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 25%
Сегодня 08:40
Каждый пятый вакцинирован: сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?
Сегодня 08:31
view counter
view counter

Статьи

Советы по выбору и основные виды детской одежды
Вчера 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка»®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
25.11.2021 13:33
НАШ КРАЙ: Розвиток інфраструктури сільських територій – основа розвитку громади
25.11.2021 13:27
На Сумской онкодиспансер нужно 400 млн грн
25.11.2021 09:21
Громадам Сумщини самим потрібно вирішувати подальшу долю навчання школярів
24.11.2021 17:31
Бесплатная доставка вкусных бургеров в городе Киев - обзор заведений
24.11.2021 14:13
Лайфхаки как всегда выбирать вкусную лапшу вок в Мелитополе
24.11.2021 13:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.