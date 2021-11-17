Сумские баскетболистки проиграли в Бердянске 27-28 ноября прошли матчи 4-го тура чемпионата Украины по баскетболу в женской первой лиге.

Сумские баскетболистки из «СумГПУ – КДЮСШ №1» играли на выезде против «ДЮСШ-Бердянск». Оба раза были сильнее хозяйки площадки: 75:39 (24-13, 20-2, 19-8, 12-16) и 85:42 (25-7, 17-11, 25-12, 18-12).

На счету сумчанок 8 поражений в 8 играх. Они на последнем месте группы 2.