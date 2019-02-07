Сумские флорболисты отыграли второй тур

В конференции «Левый берег» принимают участие и сумские «Вороны». В первой игре они обыграли хозяев площадки из «Скалы-2» 14:2, во втором – проиграли «Южному» 5:6. Дальше выиграли у «Запорожья» 7:4 и «One Way» из Белой Церкви 9:4.
После двух туров в активе «Воронов» 6 побед и 2 поражения.
На выходных в Киеве прошли Всеукраинские студенческие игры по флорболу....
17-18 октября в Южном прошел первый тур чемпионат Украины по флорболу в первой лиге в конференции «Левый берег»....
6-7 апреля в Борисполе прошли игры плей-офф чемпионата Украины по флорболу....
На выходных в Борисполе прошел третий тур регулярного чемпионата Украины по флорболу....
На выходных в Борисполе проходили игры 3-го тура Всеукраинской флорбольной лиги среди юношей....