Сумские флорболисты отыграли второй тур 27-28 ноября в Мелитополе прошли матчи второго тура чемпионата Украины по флорболу в первой лиге.

В конференции «Левый берег» принимают участие и сумские «Вороны». В первой игре они обыграли хозяев площадки из «Скалы-2» 14:2, во втором – проиграли «Южному» 5:6. Дальше выиграли у «Запорожья» 7:4 и «One Way» из Белой Церкви 9:4.

После двух туров в активе «Воронов» 6 побед и 2 поражения.