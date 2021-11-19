В Шостке прошел традиционный индорхоккейный турнир С 26 по 28 ноября в Шостке состоялся XV международный турнир по индорхоккею памяти Федоренко А.М.

В турнире приняло участие восемь команд: 6 команд юношей из Шостки, Винницы, Калиновки Винницкой области и Минска (Беларусь), а также две команды девушек из г. Сумы. Это особенность турнира. Девушки сражаются наравне с парнями в борьбе за главные призы. И игры с участием девушек проходят в бескомпромиссной борьбе. Так как девушки стремятся доказать, что они играют не хуже парней, а парням не очень приятно проиграть девчонкам. Поэтому никто не уступает и не поддается.

К участию в турнире допускались игроки не старше 2005 года рождения. Все игры проходили в интересной и упорной борьбе.

Сейчас добавим ложечку дегтя в бочку меда. Огорчает состояние напольного покрытия. Пол был постелен в 1990 году. И за эти годы уже достаточно износился. Покраска и шпаклевка не спасают ситуацию. Из-за неровностей страдает качество игры и увеличивается возможность получить травму. Хочется обратиться с просьбой к городским властям помочь реставрировать пол в спорткомплексе “Свема». Огромный, отличный, светлый зал, раздевалки, душевые, тренажерный зал, все есть для комфортных тренировок. Все, кто приезжает в Шостку, восхищаются спорткомплексом, но поиграв в индорхоккей, футзал или волейбол, люди получают разочарование от того, что не могут показать качественной игры и получают травмы на таком покрытии. А еще очень портят вид рваные и старые защитные сетки, сквозь которые пролетают мячи и могут нанести травму занимающимся и разминающимся спортсменам. Будем надеяться, что эта проблема наконец найдет решение, а город поможет.

Победителем же ХV международного турнира по индорхоккею стала команда «Авангард» г. Калиновка. В финальной игре с хозяевами, командой «Барса-1» «Авангард» проигрывал по ходу встречи 0-2. Но в четвертой четверти воспитанники Виталия Бондарчука сумели забить два мяча и сравнять счет. У шосткинской команды было ещё два стопроцентных момента выйти вперёд, но им фатально не везло. Сначала защитник «Авангарда» в невероятном падении достал мяч, идущий в ворота. А затем Женя Петренко, красиво обыграл вратаря и с крюка, с двух метров бросил мимо ворот. Итог 2-2. Команды набирают одинаковое количество очков. Но по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, команда «Авангард» занимает первое место. Итоговое положение команд:

1. ДЮСШ «Авангард» г.Калиновка (тр. Бондарчук Виталий)

2. КДЮСШ «Барса-1» г.Шостка (тр. Махотков Вячеслав, Мороз Илья, Яковенко Игорь)

3. СДЮШОР ХК «Минск» (тр. Станилевич Алексей)

4. «Украиночка» г.Сумы (тр. Бондаренко Инна)

5. «Сумчаночка» г.Сумы (тр. Кукарина Наталия)

6. КДЮСШ «Барса-2» г.Шостка (тр. Мороз Илья, Махотков Вячеслав, Яковенко Игорь)

7. ХК «Винница» (тр. Кулеша Александр)

8. СДЮШОР ХК «Минск-2» (тр. Моисеня Андрей)

После окончания турнира были определены лучшие игроки турнира.

Сначала награждались лучшие игроки команд. Лучший игрок команды СДЮШОР ХК «Минск-2» - Ковальчук Андрей, ХК «Винница» - Цымбалюк Владислав, КДЮСШ «Барса-2» - Подоляко Назар, «Сумчаночка» - Пьяных София, «Украиночка» - Коробкина Вероника, СДЮШОР ХК «Минск-1» - Куракевич Никита, КДЮСШ «Барса-1» - Петренко Евгений, ДЮСШ «Авангард» - Семенюшко Виталий.

Лучший вратарь турнира - Нагорный Данила «Авангард» г.Калиновка.

Лучший защитник - Макавчик Владислав ХК «Минск-1».

Лучший нападающий - Михальчук Дмитрий «Авангард» г.Калиновка.

Лучший бомбардир с 14 голами - Рябчук Сергей «Авангард» г.Калиновка

Лучший игрок турнира - Петренко Евгений КДЮСШ «Барса-1» г.Шостка.