Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:55240

В Шостке прошел традиционный индорхоккейный турнир

С 26 по 28 ноября в Шостке состоялся XV международный турнир по индорхоккею памяти Федоренко А.М.

В турнире приняло участие восемь команд: 6 команд юношей из Шостки, Винницы, Калиновки Винницкой области и Минска (Беларусь), а также две команды девушек из г. Сумы. Это особенность турнира. Девушки сражаются наравне с парнями в борьбе за главные призы. И игры с участием девушек проходят в бескомпромиссной борьбе. Так как девушки стремятся доказать, что они играют не хуже парней, а парням не очень приятно проиграть девчонкам. Поэтому никто не уступает и не поддается.

К участию в турнире допускались игроки не старше 2005 года рождения. Все игры проходили в интересной и упорной борьбе.

Сейчас добавим ложечку дегтя в бочку меда. Огорчает состояние напольного покрытия. Пол был постелен в 1990 году. И за эти годы уже достаточно износился. Покраска и шпаклевка не спасают ситуацию. Из-за неровностей страдает качество игры и увеличивается возможность получить травму. Хочется обратиться с просьбой к городским властям помочь реставрировать пол в спорткомплексе “Свема». Огромный, отличный, светлый зал, раздевалки, душевые, тренажерный зал, все есть для комфортных тренировок. Все, кто приезжает в Шостку, восхищаются спорткомплексом, но поиграв в индорхоккей, футзал или волейбол, люди получают разочарование от того, что не могут показать качественной игры и получают травмы на таком покрытии.  А еще очень портят вид рваные и старые защитные сетки, сквозь которые пролетают мячи и могут нанести травму занимающимся и разминающимся спортсменам. Будем надеяться, что эта проблема наконец найдет решение, а город поможет.

Победителем же ХV международного турнира по индорхоккею стала команда «Авангард» г. Калиновка. В финальной игре с хозяевами, командой «Барса-1» «Авангард» проигрывал по ходу встречи 0-2. Но в четвертой четверти воспитанники Виталия Бондарчука сумели забить два мяча и сравнять счет. У шосткинской команды было ещё два стопроцентных момента выйти вперёд, но им фатально не везло. Сначала защитник «Авангарда» в невероятном падении достал мяч, идущий в ворота. А затем Женя Петренко, красиво обыграл вратаря и с крюка, с двух метров бросил мимо ворот. Итог 2-2. Команды набирают одинаковое количество очков. Но по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, команда «Авангард» занимает первое место. Итоговое положение команд:

1. ДЮСШ «Авангард» г.Калиновка (тр. Бондарчук Виталий)

2. КДЮСШ «Барса-1» г.Шостка (тр. Махотков Вячеслав, Мороз Илья, Яковенко Игорь)

3. СДЮШОР ХК «Минск» (тр. Станилевич Алексей)

4. «Украиночка» г.Сумы (тр. Бондаренко  Инна)

5. «Сумчаночка» г.Сумы (тр. Кукарина Наталия)

6. КДЮСШ «Барса-2» г.Шостка (тр. Мороз Илья, Махотков Вячеслав, Яковенко Игорь)

7. ХК «Винница» (тр. Кулеша Александр)

8. СДЮШОР ХК «Минск-2» (тр. Моисеня Андрей)

После окончания турнира были определены лучшие игроки турнира.

Сначала награждались лучшие игроки команд. Лучший игрок команды СДЮШОР ХК «Минск-2» - Ковальчук Андрей, ХК «Винница» - Цымбалюк Владислав, КДЮСШ «Барса-2» - Подоляко Назар, «Сумчаночка» - Пьяных София, «Украиночка» - Коробкина Вероника, СДЮШОР ХК «Минск-1» - Куракевич Никита, КДЮСШ «Барса-1» - Петренко Евгений, ДЮСШ «Авангард» - Семенюшко Виталий.

Лучший вратарь турнира - Нагорный Данила «Авангард» г.Калиновка.

Лучший защитник - Макавчик Владислав ХК «Минск-1».

Лучший нападающий - Михальчук Дмитрий «Авангард» г.Калиновка.

Лучший бомбардир с 14 голами - Рябчук Сергей «Авангард» г.Калиновка

Лучший игрок турнира - Петренко Евгений КДЮСШ «Барса-1» г.Шостка.

Спорт Индорхоккей
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские хоккеистки выиграли турнир в Минске
21.11.2021 18:19

Сумские хоккеистки выиграли турнир в Минске

В Минске завершился V международный турнир по индорхоккею....

Сумские хоккеистки вышли в финал в Минске
20.11.2021 20:43

Сумские хоккеистки вышли в финал в Минске

В Минске продолжается V международный турнир по индорхоккею....

Сумские хоккеистки вышли в полуфинал турнира в Минске
20.11.2021 15:36

Сумские хоккеистки вышли в полуфинал турнира в Минске

В Минске продолжается V международный турнир по индорхоккею....

Сумские хоккеистки продолжают играть в Минске
19.11.2021 21:58

Сумские хоккеистки продолжают играть в Минске

В Минске продолжается V международный турнир по индорхоккею....

Сумские хоккеистки стартовали на международном турнире
19.11.2021 11:05

Сумские хоккеистки стартовали на международном турнире

В Минске начался международный турнир по индорхоккею....

view counter
view counter

Статьи

Советы по выбору и основные виды детской одежды
Вчера 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка»®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
25.11.2021 13:33
НАШ КРАЙ: Розвиток інфраструктури сільських територій – основа розвитку громади
25.11.2021 13:27
На Сумской онкодиспансер нужно 400 млн грн
25.11.2021 09:21
Громадам Сумщини самим потрібно вирішувати подальшу долю навчання школярів
24.11.2021 17:31
Бесплатная доставка вкусных бургеров в городе Киев - обзор заведений
24.11.2021 14:13
Лайфхаки как всегда выбирать вкусную лапшу вок в Мелитополе
24.11.2021 13:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.