Завершился первый этап Кубка IBU: наши без медалей Заключительный день первого этапа Кубка IBU в шведском Идре стартовал с гонки преследования у женщин.

Удар по интриге в персьюте был нанесен еще до старта – когда серебряный призер двух спринтов в Идре Каролин Коломбо отказалась от участия в гонке. Видимо, француженка посчитала, что двух подиумов для одного этапа Кубка IBU ей достаточно, пишет biathlon.com.ua.

Таким образом лидер после спринта Франциска Хильдебранд уже на старте получила более чем полуминутный перевес, который позволял немке чувствовать себя очень комфортно вплоть до третьего рубежа. Но там Хильдебранд допустила сразу два промаха, мигом потеряв лидерство, которое перехватила россиянка Евгения Буртасова.

Перед решающим огневым рубежом представительница Германии бросилась отыгрываться, и к стадиону сократила отставание до пяти секунд. Но Буртасова сохранила хладнокровие, и, проведя четвертую чистую стрельбу подряд, заработала перевес уже в восемь секунд. Но как же включилась в гонку Хильдебранд на последнем круге! За половину круга она достала соперницу, а за вторую половину – оторвалась от обессилевшей росиянки еще на 11 секунд! Вторая подряд победа Франциски в Идре! В утешение Буртасовой – лидерство в общем зачете Кубка IBU по итогам первого этапа, где она опережает Хильдебранд на четыре очка.

Борьбу за третье место на последнем круге вели две француженки, и в этой дуэли Паула Боте оказалась сильнее Лу Жанмонно.

Главной надеждой украинской команды была Дарья Блашко, которая в Идре завоевала свои первые взрослые личные подиумы в международных стартах (две бронзы в спринтах). Но сегодня Даша явно была не в своей тарелке, как по скорости, так и по точности стрельбы, уже после двух лежек откатившись в середину пелотона. Выбраться из третьего десятка до финиша гонки Блашко так и не удалось – с тремя итоговыми кругами штрафа она финишировала на 22-й позиции.

Лучший результат нашей команды в преследовании показала выпускница СумГУ Ольга Абрамова, но и ей пришлось сделать несколько шагов назад в сравнении со спринтом. Промахнувшись по одному разу на втором и четвертом рубеже, она финишировала на 15-м месте. Формально Оля показала лучшую скорость среди украинок, но это – лишь 34-е общее время: сегодня все наши девушки очень тяжело выглядели на лыжне.

Зато на огневом рубеже порадовала глуховчанка Анна Кривонос, допустившая единственный промах лишь в последнем, 20-м выстреле. И, что немаловажно, такой точности Кривонос добилась при лучшей скорострельности среди всех участниц гонки! К сожалению, отсутствие скорости не позволило при этом существенно подняться по протоколу гонки, хотя после третьего рубежа Аня была даже 17-й. Но в итоге финишировала там же, где стартовала – на 24-й строчке.

Еще две наших девушки сумели добиться прогресса по позициям в сравнении со спринтом. По позициям, но не по времени – если взять чистое время персьюта, то у Надежды Белкиной 49-й результат, у Анастасии Рассказовой – 52-й. Таким образом, стартуя вдали от зачетной зоны, девушки и на финише остались без кубковых очков: Белкина 48-я, Рассказова 54-я. Остается надеяться на прогресс на втором этапе Кубка IBU в Шушене – если тренеры найдут для спортсменок место в заявке после возвращения одной-двух подруг по сборной, сейчас находящихся в расположении команды на Кубке мира.

Преследование. Женщины

1. Франциска Хильдебранд (0+0+2+0) 30:12,7

2. Евгения Буртасова (0+0+0+0) +11,6

3. Паула Боте (0+1+0+1) +52,5

...

15. Ольга Абрамова (0+1+0+1) +1:43,2

22. Дарья Блашко (1+1+0+1) +2:25,7

24. Анна Кривонос (0+0+0+1) +2:40,0

48. Надежда Белкина (1+1+1+1) +5:05,3

54. Анастасия Рассказова (2+0+1+0) +5:56,5

Украинское представительство в гонке преследования у мужчин, которая завершала программу первого этапа Кубка IBU, было минимальным – ни одного представителя Сумщины. По итогам спринта отобраться сумели лишь Виталий Труш и Степан Кинаш, но и они стартовали на довольно далеких позициях, чтобы претендовать на высокие места.

Таким образом, ребята решали сегодня локальные задачи: Виталию – попытаться продвинуться повыше и заработать очки в личный общий зачет, Степану – набираться соревновательного опыта на таком высоком уровне. Прогресс по позициям для Кинаша был неизбежен, поскольку стартовал он последним, 60-м, и при этом трое соперников на старт не вышли.

Справились с этими задачами парни с переменным успехом. Труш три первых круга с огневыми рубежами провел отменно! Если к скорости на дистанции еще можно предъявлять претензии, то на рубеже он был безупречен – три нуля! Благодаря этому он сумел подняться до 24-й позиции, и на заключительный рубеж приходил даже с перспективами на топ-двадцатку. Что случилось потом, не скажет, наверное, и сам Виталий. Четыре промаха на второй стойке – и откат на свое стартовое 40-е место, которое ему даже не удалось удержать до финиша – персьют Труш закончил 42-м.

Зато Степан Кинаш провел работу на огневых рубежах более сосредоточенно, не допустив явных срывов. Всего в его пассиве два промаха на четырех рубежах. И хотя соперничать на дистанции 19-летнему спортсмену против куда более опытных соперников пока сложновато, на финише он показал 51-й результат.

На верхних же этажах велась увлекательная борьба за победу. К стрельбе стоя трио лидеров после спринта – Андерсен, Фратцшер, Томшин – шли в интервале двух секунд! Но дальше пошли «отсевы». Первым дрогнул Лукас Фратцшер, допустивший ошибку на третьем рубеже. А на заключительной стрельбе на пять точных выстрелов Василия Томшина оба его основных соперника ответили тремя кругами штрафа! В итоге россиянин заключительные километры провел в гордом одиночестве, выиграв на финише у ближайшего соперника более минуты.

Александер-Фьельд Андерсен, отмотав суммарно 600 штрафных метров за гонку, свое первое место в спринте обменял на серебро персьюта. Ну а в утешение Лукасу Фратцшеру за финиш на шестой позиции – сохранение лидерства в общем зачете Кубка IBU.

После этой гонки спортсмены переезжают в Норвегию – второй этап турнира пройдет в Шушене и стартует уже в среду, 1 декабря, суперспринтами.

Преследование. Мужчины

1. Василий Томшин (0+0+0+0) 31:35,4

2. Норвегия Александер-Фьельд Андерсен (1+0+0+3) +1:01,7

3. Александр Поварницын (0+0+0+1) +1:07,7

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42. Виталий Труш (0+0+0+4) +5:03,3

51. Степан Кинаш (1+0+1+0) +6:13,6