На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 286 человек COVID-19 подтвердили у 286 человек (Конотопский р-н – 19, Ахтырский р-н – 35, Сумской р-н – 175, Шосткинский р-н – 57).

По состоянию на 28 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 124 524 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2533 летальных исхода, за минувшие сутки – 12 (Сумский р-н – 9, Шосткинский р-н – 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 110 781 человек, из них за прошедшие сутки – 401 (Конотопский р-н – 62, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 292, Шосткинский р-н – 45).