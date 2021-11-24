Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:51365

На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 286 человек

COVID-19 подтвердили у 286 человек (Конотопский р-н – 19, Ахтырский р-н – 35, Сумской р-н – 175, Шосткинский р-н – 57).

По состоянию на 28 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 124 524 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2533 летальных исхода, за минувшие сутки – 12 (Сумский р-н – 9, Шосткинский р-н – 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 110 781 человек, из них за прошедшие сутки – 401 (Конотопский р-н – 62, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 292, Шосткинский р-н – 45).

Фото
Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 365 человек
Вчера 08:49

На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 365 человек

COVID-19 подтвердили у 365 человек (Конотопский р-н – 54, Ахтырский р-н – 43, Роменский р-н –51, Сумской р-н – 197,...

В ФК «Тростянец» вспышка коронавируса
26.11.2021 13:12

В ФК «Тростянец» вспышка коронавируса

Завтрашний матч «Тростянец» – «Металлург» перенесен на 2022 год....

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 688 человек
26.11.2021 09:39

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 688 человек

COVID-19 подтвердили у 688 человек (Конотопский р-н – 70, Ахтырский р-н – 56, Роменский р-н – 86, Сумской р-н –...

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 534 человек
25.11.2021 09:06

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 534 человек

COVID-19 подтвердили у 534 человек (Конотопский р-н – 100, Ахтырский р-н – 50, Роменский р-н – 47, Сумской р-н –...

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 324 человек
24.11.2021 09:05

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 324 человек

COVID-19 подтвердили у 324 человек (Конотопский р-н – 35, Ахтырский р-н – 24, Роменский р-н – 35, Сумской р-н –...

view counter
view counter

Статьи

Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
Вчера 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка»®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
25.11.2021 13:33
НАШ КРАЙ: Розвиток інфраструктури сільських територій – основа розвитку громади
25.11.2021 13:27
На Сумской онкодиспансер нужно 400 млн грн
25.11.2021 09:21
Громадам Сумщини самим потрібно вирішувати подальшу долю навчання школярів
24.11.2021 17:31
Бесплатная доставка вкусных бургеров в городе Киев - обзор заведений
24.11.2021 14:13
Лайфхаки как всегда выбирать вкусную лапшу вок в Мелитополе
24.11.2021 13:57
Світлодіодні світильники та їх переваги
24.11.2021 13:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.