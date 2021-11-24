На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 286 человек

По состоянию на 28 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 124 524 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2533 летальных исхода, за минувшие сутки – 12 (Сумский р-н – 9, Шосткинский р-н – 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 110 781 человек, из них за прошедшие сутки – 401 (Конотопский р-н – 62, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 292, Шосткинский р-н – 45).
COVID-19 подтвердили у 365 человек (Конотопский р-н – 54, Ахтырский р-н – 43, Роменский р-н –51, Сумской р-н – 197,...
Завтрашний матч «Тростянец» – «Металлург» перенесен на 2022 год....
COVID-19 подтвердили у 688 человек (Конотопский р-н – 70, Ахтырский р-н – 56, Роменский р-н – 86, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 534 человек (Конотопский р-н – 100, Ахтырский р-н – 50, Роменский р-н – 47, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 324 человек (Конотопский р-н – 35, Ахтырский р-н – 24, Роменский р-н – 35, Сумской р-н –...