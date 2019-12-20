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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчан предупреждают о тумане

В течение суток 28 ноября по Сумской области и Сумы ожидается туман.

Как сообщает Сумской областной гидрометцентр, прогнозируется видимость 200-500 м (I-й уровень опасности, желтый).

Общество Туман
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