Сумчан предупреждают о тумане

Как сообщает Сумской областной гидрометцентр, прогнозируется видимость 200-500 м (I-й уровень опасности, желтый).
Сумской областной гидрометцентр прогнозирует туман....
9 июня погоду на Сумщине будет определять высотный циклон над восточными областями Украины....
Ночью и утром 18 января по Сумской области и г. Сумы ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)....
Сумские спасатели распространили предупреждение о тумане....
До конца суток 20 декабря и ночью и утром 21 декабря по Сумской области и г. Сумы сохранится туман, видимость...