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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:4489

Внимание, розыск: в Сумах автоворы наехали на полицейского (видео)

Полиция Сум просит помощи в установлении местонахождения Андрея Карпенко и Сергея Наливайко

Двое мужчин, не выполнив законного требования полицейского, причинили ему физическую боль и уехали в неизвестном направлении. В настоящее время их местонахождение остается неизвестным.

Вчера ночью в ходе проведения розыскных мероприятий по задержанию по «горячим следам» лиц, совершивших кражу катализаторов из автомобиля Toyota Land Cruser Prado, полицейский пытался остановить транспортное средство, в котором находились злоумышленники. Сотрудник полиции четко указал законное требование выйти водителю и пассажиру. Однако водитель его не послушался и резко уехал с места, при этом наехав колесом на ногу сотрудника полиции.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в установлении местонахождения Карпенко Андрея Павловича, 1994 года рождения, и Наливайко Сергея Геннадиевича, 1986 года рождения. Если кому-то известна любая информация, которая поможет в поиске указанных лиц, просьба сообщить Сумскому районному управлению полиции по адресу: г. Сумы ул. Первомайская, 21 или по телефонам: (0542) 66-72-04, 050-307-20-05, 050-407-31-02, или на круглосуточную линию полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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