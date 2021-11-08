Сумчане стали лучшими среди украинцев на Кубке мира по биатлону Сегодня, 27 ноября, стартовал первый этап Кубка мира по биатлону.

Женская индивидуальная гонка в шведском Остерсунде открыла программу четырехмесячного марафона Кубка мира 2021/22, пишет biathlon.com.ua.

Гонка вышла крайне непредсказуемой, словно предвещая головокружительные виражи по ходу всего олимпийского сезона. «Фирменный» порывистый ветер Остерсунда большинству спортсменок, и провести хотя бы пару чистых огневых рубежей из четырех удалось далеко не всем. К примеру, главная надежда хозяев этапа Ханна Эберг, будучи в принципе отличным снайпером, сегодня настреляла семь минут штрафа и очутилась далеко за границей даже зачетной зоны.

В этих условиях автором маленького чуда стала чешская биатлонистка Маркета Давидова, которая, обладая совеем не слабой скоростью, сумела вдобавок закрыть все мишени на четырех рубежах!

Заочную борьбу за серебро на последнем круге вели Лиза Тереза Хаузер и Дениз Херрманн. Обе спортсменки имели по одной минуте штрафа, и перед заключительными тремя километрами австрийка опережала соперницу на семь секунд. Казалось, что традиционно быстроногой немке не составит особого труда ликвидировать это отставание, но реальность оказалась жестокой для Херрманн: беспристрастный секундомер зафиксировал, что отыграть удалось всего пару секунд, но в финишном протоколе Хаузер осталась выше.

Украинских болельщиков старт индивидуалки ввел в уныние: для нашей команды гонка оказалась смазанной еще до ее начала: из-за болей в желудке не вышла на старт Ирина Петренко, а тренеры команды не стали делать замену, меняя соревновательный план для нашей Виты Семеренко и Елены Билосюк, чье участие в индивидуальной гонке не было запланировано.

На этом фоне не добавила настроения стартовая стрельба уроженки Сум Анастасии Меркушиной и выпускницы СумГУ Юлии Джимы – лучших наших девушек по итогам состоявшихся перед стартом сезона двух гонок в Шушене. Настя перед началом этапа подхватила небольшую простуду, что не позволило проявить свои лучшие качества в этой гонке: с тремя минутами штрафа Меркушина финишировала 71-й.

А вот Джима, допустив две ошибки на первом рубеже, дальше взяла себя в руки и на последующих трех рубежах добавила только минуту штрафа и, последовательно поднимаясь после каждого круга, в итоге добежала до 22-й позиции.

А во второй половине гонки появилась надежда на по-настоящему классный результат для нашей команды. Наша Валя Семеренко чисто прошла три огневых рубежа и, даже не обладая очень высокой скоростью, перед заключительной стрельбой шла в шестерке лучших! И когда на четвертом рубеже Валя закрыла первые четыре мишени, сердца болельщиков замерли, но… эта тишина сменилась десятками тысяч разочарованных возгласов, когда нашей олимпийской чемпионке не покорился 20-й выстрел в гонке. Ходом Валя на последнем круге выглядела тяжеловато, тем не менее, показала наиболее высокий результат команды – 17-й.

Еще одна представительница нашей команды – Екатерина Бех, перебравшись в Остерсунд с этапа Кубка IBU, к сожалению, оказалась глубоко в подвале финишного протокола: заработав семь минут штрафа на огневых рубежах, Катя стала 107-й среди 111-ти финишировавших участниц. Поддержать спортсменку хочется словами: в спринте точно будет лучше.

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Маркета Давидова (0+0+0+0) 42:43,5

2. Лиза Тереза Хаузер (0+0+0+1) +1:17,7

3. Дениз Херрманн (0+1+0+0) +1:23,0

...

17. Валя Семеренко (0+0+0+1) +3:11,4

22. Юлия Джима (2+0+0+1) +3:27,6

71. Анастасия Меркушина (2+1+0+0) +6:06,2

107. Екатерина Бех (2+1+3+1) +9:47,7

DNS Ирина Петренко

Первая мужская гонка сезона в Кубке мира завершилась при пугающем тотальном доминировании сборной Норвегии. Четыре из шести первых мест на финише индивидуальной гонки в Остерсунде заняли именно представители этой скандинавской страны. Главным героем дня стал Стурла Легрейд, сумевший безошибочно пройти все огневые рубежи и почти на минуту опередить ближайшего конкурента на финише!

А ближайшим конкурентом стал Бё. Только не Йоханнес, а Тарьей, ставший сегодня быстрейшим среди норвежцев, и благодаря этому поднявшийся на вторую ступень подиума, несмотря на две минуты штрафа. Разбавить норвежскую идиллию сумел только Симон Дестьё. Француз шел по дистанции, зная график всех высоко расположившихся норвежцев и за счет этого сумел одолеть и Йоханнеса Бё, и Сиверта Гутторма Бакена, которых обошел еще и сенсационно выстреливший канадец Скотт Гоу.

Украинская команда подошла к этому старту в ослабленном составе: получив сразу пять «пробоин» из-за вспышки коронавируса в сборной, Юрай Санитра вынужден был прибегнуть к помощи двух спортсменов команды Б. К счастью, лидер команды Дмитрий Пидручный проблем со здоровьем избежал, и, даже несмотря на «нелюбовь» к индивидуалкам, о которой не писал только ленивый, стал главной ставкой украинских болельщиков на эту гонку.

И больше половины дистанции казалось, что капитану команды, наконец, удалось «снять проклятие» этой дисциплины. Перед заключительной стрельбой Пидручный, при определенных раскладах, мог претендовать если не на подиум, то точно – на цветочную церемонию. Но, заработав до того минуту штрафа на трех рубежах, Дмитрий в решающей стойке добавил еще два промаха. Гонку в любом случае можно считать неплохой, поскольку сегодня Пидручный всего во второй раз в карьере набрал кубковые очки в индивидуалке, показав 28-й результат.

Но кто удивил еще больше, так это наш Антон Дудченко. Нет, в карьере спортсмена уже были успехи в этой дисциплине – многим памятна гонка в прошлогоднем Антхольце, в которой Антон до последних метров боролся за подиум. Сегодня у Дудченко было три промаха, не позволившие бороться за топ-десятку, но зато он стал быстрейшим среди украинцев на трассе! Вспоминая довольно непростое для Антона окончание прошлого сезона, такая готовность вселяет оптимизм. Ну а сезон он начал с 24-го места.

Третьим результатом Украины в зачет Кубка наций стал глуховчанин Денис Насыко, дебютировавший в гонках Кубка мира. К гонке 26-летний спортсмен подошел очень зрело: зная о своих сложностях со стрельбой стоя плюс не имея в последние четыре сезона опыта борьбы на 20-километровой дистанции, Денис расчетливо распределил силы по дистанции, и, хотя скоростью не блистал, зато на огневых рубежах проявил себя лучше всех в команде, ограничившись двумя промахами. Очень обидно, что для того, чтобы вписать свое имя в зачет Кубка мира и войти в топ-40, Насыко не хватило одной позиции и 0,7 секунды…

Для нашего Богдана Цымбала этот старт, будем надеяться, станет возможностью «разогнаться» в сезон. Пока же, допустив те же три промаха, как и Дудченко с Пидручным, на трассе выглядел заметно тяжелее и в итоге оказался 52-м в финишном протоколе. Наконец, уроженец Сумщины Андрей Доценко провел на трассе еще на две минуты дольше Цымбала и занял в итоге 76-е место. Впрочем, и оно стало для Андрея новым личным достижением в гонках Кубка мира – пожелаем, чтобы в спринте был сделан еще один большой шаг вперед.

Очень насыщенный событиями день завершился, но биатлонный сезон активно набирает обороты, и завтра также состоится четыре гонки – преследования на этапе Кубка IBU в Идре и спринты – на Кубке мира в Остерсунде.

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Стурла Легрейд (0+0+0+0) 51:04,0

2. Тарьей Бё (0+1+0+1) +59,2

3. Симон Дестьё (0+1+0+1) +1:00,6

...

24. Антон Дудченко (2+1+0+0) +3:32,4

28. Дмитрий Пидручный (1+0+0+2) +3:44,0

41. Денис Насыко (0+1+0+1) +4:37,2

52. Богдан Цымбал (1+1+0+1) +5:10,0

76. Андрей Доценко (0+1+0+2) +7:05,0