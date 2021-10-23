Сумские гандболисты снова сильнее запорожцев

Сумская команда «RGM Group – СумГУ» играла в Запорожье против местной ДЮСШ им. Лагутина. Как и вчера, сильнее оказались гости 36:40 (15:20). Лучшими в составе сумчан были: Иван Чеботарь, Андрей Ярошенко – по 7 голов, Андрей Громовский, Александр Герус – по 6, Александр Колесников – 5…
Другие матчи субботы:
«УДХТУ» (Днепр) – «Динамо-Академия» (Полтава) 44-21 (24-12)
«ХАИ-ФДХО» (Харьков)- «ХНУ-ДЮСШ-1» (Хмельницкий) 25-24 (16-8)
После 4 туров лидируют харьковчане и хмельнитчане – по 12 очков (в 8 играх), далее – «УДХТУ» – 11 (, «RGM Group – СумГУ» – 7 (6), «Динамо-Академия» – 6 (6), «ДЮСШ им. Лагутина» – 0 (6), СГК «Сумы» – 0 (6).
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