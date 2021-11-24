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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:31484

Пьяный конотопчанин напал на полицейского

В Конотопе правоохранители задержали мужчину, который нанес телесные повреждения полицейскому во время исполнения служебных обязанностей.

Событие произошло вчера около 22 часов, в одном из микрорайонов города Конотоп.

Во время патрулирования города работники отдела реагирования патрульной полиции получили сообщение о том, что в одном из заведений происходит драка. Прибыв на место происшествия, правоохранители попытались уладить конфликт. Однако один из участников драки начал вести себя агрессивно по отношению к работникам полиции.

На замечания инспекторов 22-летний парень не реагировал, угрожал физической расправой и, нанеся патрульному телесные повреждения, начал убегать. Но был задержан правоохранителями. На место происшествия были направлены наряды полиции и следственно-оперативная группа.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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