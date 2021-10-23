В Швеции прошли вторые спринты Кубка IBU Сумские биатлонисты пока вне пьедестала почета.

Сегодня, 27 ноября, в шведском Идре прошли вторые спринтерские гонки первого этапа кубка IBU.

В женской гонке состав нашей команды выглядел вполне боеспособно, даже несмотря на отъезд в расположение первой сборной Екатерины Бех, которую заменила Анастасия Рассказова, пишет biathlon.com.ua.

Старт первой из украинок пришлось ждать довольно долго – выпускница СумГУ Ольга Абрамова ушла в гонку лишь 28-й. В начале сезона Оля демонстрирует очень высокую результативность стрельбы, что подтвердила и сегодня, закрыв все десять мишеней! Сокращенный график предсезонной подготовки пока не позволяет ей демонстрировать привычно высокие скорости, но за счет точности уже вторую гонку подряд удается хороший результат. Сегодня этот результат оказался в десятке лучших – Абрамова девятая!

Однако лучшим среди украинок результат Абрамовой пробыл не долго: стартовавшая спустя десять минут Дарья Блашко также оба рубежа отработала с идеальной точностью, а на последнем круге была чуть быстрее Абрамовой, выиграв у подруги по сборной девять секунд на финише. Блашко на финише показала третье время вместе со швейцаркой Ирене Кадуриш, и вплоть до окончания гонки никто из соперниц не смог вытеснить украинку со второго подряд подиума! Браво, Даша!!! Серийность высоких результатов вызывает оптимизм ) Особо хочется отметить то, как Блашко здорово поборолась на последнем круге, отыграв на нем пять позиций!

Вообще, наши девушки сегодня очень порадовали стрельбой. Третьим стопроцентным снайпером в команде стала глуховачнка Анна Кривонос, которая постепенно набирает кондиции после травмы на предсезонном сборе. Причем важно, что десять мишеней Аня закрыла при хорошей скорострельности – лучшей в команде. И даже выступая далеко не на сто процентов готовности, сегодня забежала в зачетную зону, финишировав 24-й.

А вот у Надежды Белкиной на этот раз набрать кубковые очки не получилось. Стреляла она с той же точностью, что и два дня назад, два промаха, но на сей раз этого хватило лишь для 50-й позиции. Увы, еще ниже, несмотря на идеальную стрельбу, оказалась Анастасия Рассказова, для которой это был дебют в официальном сезоне. Хотя 58-е место позволило отобраться в персьют, а значит попробовать завтра улучшить результат.

Победу в спринте сегодня праздновала опытнейшая и титулованная Франциска Хильдебранд. 34-летней биатлонистке не удалось со старта сезона отобраться в первую сборную Германии, и свои мечты об олимпийской путевке она вынуждена реализовывать через успехи на Кубке IBU. Сегодняшняя победа с двумя нулями на стрельбе – весомый аргумент в ее пользу. Как и наверняка повышает свой авторитет в глазах французских тренеров Каролин Коломбо, вторую гонку подряд поднимающаяся на вторую ступень подиума. Правда, если позавчера ей для победы не хватило 0,5 секунды в скорости, то сегодня – еще одного точного выстрела: с одним промахом Коломбо отстала от немки на 18 секунд. Но в завтрашней гонке преследования нас ждет интересная борьба за места на подиуме.

Ну и еще хочется вспомнить 20-летнюю спортсменку из Гренландии Астри Слеттемарк, которая с чистой стрельбой финишировала на седьмом месте, что стало лучшим результатом во взрослых соревнованиях для спортсменов этой страны! Свой же предыдущий рекорд двухлетней давности Астри перекрыла на три позиции.

Спринт. Женщины

1. Франциска Хильдебранд (0+0) 20:45,0

2. Каролин Коломбо (0+1) +17,8

3. Ирене Кадуриш (0+1) +35,3

3. Дарья Блашко (0+0) +35,3

...

9. Ольга Абрамова (0+0) +44,0

24. Анна Кривонос (0+0) +1:30,1

50. Надежда Белкина (2+0) +2:10,7

58. Анастасия Рассказова (0+0) +2:31,9

Большую биатлонную программу субботы продолжил второй спринт у мужчин на этапе Кубка IBU. Количество заявленных участников было еще бОльшим, чем два дня назад – 138!

Для украинской команды эта гонка оказалась наиболее сложной среди всех проведенных в Идре. С кубковыми очками этот спринт не удалось завершить никому из наших ребят. Ближе всех к топ-40 был Виталий Труш, но и он с одним промахом финишировал 41-м, остановившись от зачетной зоны на дистанции всего 0,3 секунды.

Степан Кинаш с чистой стрельбой шел бы примерно на тот же результат, что и в первом спринте. Но один промах пока является для него непреодолимым шлагбаумом для попадания в очки на таком уровне – 60-й. Зато 19-летний юниор сумел квалифицироваться в гонку преследования, и завтра очная борьба с непростыми соперниками станет хорошим опытом на будущее.

Сергей Телень, как и Кинаш, промахнулся лишь однажды, но столкнулся с большой проблемой западения скорости на последнем круге, на котором он проиграл более минуты. В итоге повторить успешный результат двухдневной давности не удалось – сегодня Сергей оказался за пределами топ-60 и в персьют не попал.

Уроженец Сумщины Андрей Орлык отметился лучшей в команде скоростью (общее 39-е место по этому показателю), а наш Роман Боровик быстрее всех украинцев отработал на огневом рубеже (21-я скорострельность). Совместить бы их – и мог выйти вполне приличный результат. Но по отдельности получились места по-соседству, но очень далеко: 75-е и 76-е. Увы, еще ниже оказался Руслан Бригадир, который буквально страдает на этом этапе, демонстрируя совершенно не свойственные для себя результаты: сегодня тернопольский спортсмен с двумя промахами лишь 87-й.

А в борьбе за победу мы вновь стали свидетелями немецко-норвежской дуэли, в которой одним из главных действующих лиц был Лукас Фратцшер. Но если в первом спринте представитель Германии «выгрыз» победу, то сегодня скандинавы коллективными усилиями взяли реванш. Отличился Александр Фьельд Андерсен, сумевший с двумя нулями опередить почти на пять секунд так же чисто стрелявшего немца.

Завтра в Идре в рамках первого этапа Кубка IBU пройдут гонки преследования.

Спринт. Мужчины

1. Норвегия Александер-Фьельд Андерсен (0+0) 24:16,9

2. Лукас Фратцшер (0+0) +4,6

3. Василий Томшин (0+0) +15,7

...

41. Виталий Труш (0+1) +2:10,7

60. Степан Кинаш (1+0) +2:47,3

65. Сергей Телень (0+1) +2:57,1

75. Андрей Орлык (1+3) +3:09,6

76. Роман Боровик (1+1) + 3:16,5

87. Руслан Бригадир (1+1) +3:38,4