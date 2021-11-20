Сумские футзалисты проиграли в Ровно Сегодня, 27 ноября, проходят игры 13-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

АФФК «Сумы» (8-е место) на выезде играл против команды «Кардинал-Ровностандарт» (4-е место). Хозяева забили трижды в первом тайме: Михаил Волянюк (2 и 19 минуты) и Максим Малиновский (15). Гости ответили голом престижа во втором тайме – отметился Арсений Гуреев (25).

Другие матчи тура:

«Продэксим» (Херсон) 3:0 «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (Николаевка)

«Viva Cup» (Харьков) 1:6 «ХИТ» (Киев)

18:00 «Ураган» (Ив.-Франковск) ?-? «Энергия» (Львов)

Сейчас сумчане с 9 очками в 11 матчах на том же 8-м месте, ниже только «Сокол» из Хмельницкого, у которого 6 очков. Лидируют «Продэксим» – 31 (12), «ХИТ» – 26 (12), «Ураган» – 23 (11)…