Сумские футзалисты проиграли в Ровно

АФФК «Сумы» (8-е место) на выезде играл против команды «Кардинал-Ровностандарт» (4-е место). Хозяева забили трижды в первом тайме: Михаил Волянюк (2 и 19 минуты) и Максим Малиновский (15). Гости ответили голом престижа во втором тайме – отметился Арсений Гуреев (25).
Другие матчи тура:
«Продэксим» (Херсон) 3:0 «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (Николаевка)
«Viva Cup» (Харьков) 1:6 «ХИТ» (Киев)
18:00 «Ураган» (Ив.-Франковск) ?-? «Энергия» (Львов)
Сейчас сумчане с 9 очками в 11 матчах на том же 8-м месте, ниже только «Сокол» из Хмельницкого, у которого 6 очков. Лидируют «Продэксим» – 31 (12), «ХИТ» – 26 (12), «Ураган» – 23 (11)…
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