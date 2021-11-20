«Виктория» минимально проиграла в последнем матче года

В группе Б «Виктория» из Николаевки принимала ФК «Волчанск» с Харьковщины. Единственный гол на 80-й минуте забил Егор Коваленко.
В итоге 0:1 – у «Виктории» осталось 27 очков после 19 игр и 10-е место.
Матчи остальных команд с Сумщины перенесены на весну из-за коронавируса. ФК «Тростянец» с 31 очком в 19 играх на 7-м месте, ФК «Сумы» с 5 на 16-м.
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