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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:40127

В Сумах полицейские задержали наркоторговца-закладчика

Сотрудники криминальной полиции Сумского районного управления полиции задокументировали преступную деятельность 20-летнего местного жителя, занимавшегося незаконным сбытом психотропных веществ через Интернет.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что один из жителей Сум занимается незаконным сбытом наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника. Он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время личного обыска при нем были обнаружены 11 зип-пакетов с кристаллическим веществом и мобильный телефон с координатами местности, где парень разложил очередную партию «закладок».

Анализируя полученные данные, правоохранители обнаружили 33 свертка, замотанных в изолирующую ленту. Внутри каждого свертка оказался зип-пакет с кристаллическим веществом.

Сотрудники полиции изъяли все обнаруженное и отправили на экспертное исследование.

По результатам экспертизы оказалось, что обнаруженное кристаллическое вещество является особенно опасным психотропным веществом, обращение которого запрещено – PVP, амфетамин, MDMA.

По данным фактам, следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркодилер
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