У Сумах згадали жертв голодоморів

Цього року виповнюється 100 років від часу першого масового голоду в Україні та 75 років від масового голоду 1946–1947 років…
27 листопада, щоб вшанувати жертв тих лихоліть, у Сумах, у сквері пам’яті жертв Голодомору, зібралися керівники області та міста, громадськість, духовенство. За всіма невинно убієнними у часи Голодомору було проведено Панахиду. Присутні поклали колоски та квіти до пам’ятного знаку. За тими, хто загинув у голодні часи, здавалося, тужила навіть природа – зранку омиваючи їх страждання сльозами дощу, пише сайт облради.
Нагадаємо, що найжахливішим був голод 1932-1933 років. Втрати України склали понад 5 млн осіб! Сумщина – одна з областей, яка постраждала найбільше. За даними досліджень, тоді щодня в Україні вмирало приблизно 25 тисяч людей, тобто понад 1 000 щогодини, або ж – 17 щохвилини. Зникали не лише сім’ї, а й цілі села!
Візуальним центром виставки стала інсталяція «Кулінарна книга: Голодомор 1932-1933», створена за мотивами книги нашого земляка художника-графіка Миколи Бондаренка «Україна-1933: Кулінарна...
22 листопада у приміщенні «Агенції промоції «Суми» відбулась презентація видання «Голодомор на Сумщині: у спогадах очевидців»....
Під такою назвою у Конгрес-центрі СумДУ відбулася презентація другого видання книги, відомої за межами України і відтепер доповненої перекладом англійською...
Сумчан закликають запалити свічку пам'яті у своєму вікні 23 листопада о 16:00...
Презентацію знакового для України та світу мистецько-історичного проєкту «Україна-1933: Кулінарна книга. Пам'ять людська». Видання друге» пройде у Сумах....