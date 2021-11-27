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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах згадали жертв голодоморів

Щороку у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів минулого століття: 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 років.

Цього року виповнюється 100 років від часу першого масового голоду в Україні та 75 років від масового голоду 1946–1947 років… 

27 листопада, щоб вшанувати жертв тих лихоліть, у Сумах, у сквері пам’яті жертв Голодомору, зібралися керівники області та міста, громадськість, духовенство. За всіма невинно убієнними у часи Голодомору було проведено Панахиду. Присутні поклали колоски та квіти до пам’ятного знаку. За тими, хто загинув у голодні часи, здавалося, тужила навіть природа – зранку омиваючи їх страждання сльозами дощу, пише сайт облради.

Нагадаємо, що найжахливішим був голод 1932-1933 років. Втрати України склали понад 5 млн осіб! Сумщина – одна з областей, яка постраждала найбільше. За даними досліджень, тоді щодня в Україні вмирало приблизно 25 тисяч людей, тобто понад 1 000 щогодини, або ж – 17 щохвилини. Зникали не лише сім’ї, а й цілі села! 

Общество Голодомор
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