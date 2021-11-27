На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 365 человек

По состоянию на 27 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 124 238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2521 летальный исход, за минувшие сутки – 16 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 5, Сумской р-н – 6, Шосткинский р-н – 3).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 110 380 человек, из них за минувшие сутки – 1263 (Конотопский р-н – 177, Ахтырский р-н – 96, Роменский р-н – 156, Сумской р-н – 632, Шосткинский р -н – 202).
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COVID-19 подтвердили у 688 человек (Конотопский р-н – 70, Ахтырский р-н – 56, Роменский р-н – 86, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 534 человек (Конотопский р-н – 100, Ахтырский р-н – 50, Роменский р-н – 47, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 324 человек (Конотопский р-н – 35, Ахтырский р-н – 24, Роменский р-н – 35, Сумской р-н –...
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