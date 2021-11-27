На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 365 человек COVID-19 подтвердили у 365 человек (Конотопский р-н – 54, Ахтырский р-н – 43, Роменский р-н –51, Сумской р-н – 197, Шосткинский р-н – 20).

По состоянию на 27 ноября 2021 года за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 124 238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2521 летальный исход, за минувшие сутки – 16 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 5, Сумской р-н – 6, Шосткинский р-н – 3).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 110 380 человек, из них за минувшие сутки – 1263 (Конотопский р-н – 177, Ахтырский р-н – 96, Роменский р-н – 156, Сумской р-н – 632, Шосткинский р -н – 202).